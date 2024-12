Koningspaar steekt omwonenden en nabestaanden Tarwekamp hart onder de riem

Koning Willem Alexander en koningin Maxima brengen maandagmorgen een bezoek aan de Tarwekamp in Den Haag. Het koningspaar gaat er in gesprek met omwonenden en nabestaanden van de explosies die zaterdagochtend een deel van een portiekflat verwoestten.

Om 08.15 uur arriveerden de koning en koningin in de Haagse wijk, waar reddingswerkers al sinds zaterdag continu opzoek zijn naar slachtoffers. Van vier van de zes dodelijke slachtoffers die gevonden zijn, is de identiteit inmiddels bekend. Nabestaanden zijn door de politie op de hoogte gesteld.

Ook werd er iemand levend onder het puin gevonden. Vijf mensen liggen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. Reddingswerkers hopen de overige slachtoffers zo snel mogelijk te vinden en denken na vandaag al het puin te hebben gecontroleerd: "We zijn erg snel bezig, het gaat goed."

Mogelijk misdrijf

De explosies vonden zaterdagmorgen om 06.15 uur plaats. Vlak daarna zou er snel een auto zijn weggereden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Vlakbij de Tarwekamp is zondagavond een uitgebrande auto gevonden die vermoedelijk een verband zou hebben met de explosies.