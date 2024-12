Enorme explosie Tarwekamp op camerabeeld te zien

Opnieuw is er beeldmateriaal boven water gekomen van de explosie aan de Haagse Tarwekamp. Op beelden gemaakt door een bewakingscamera, hierboven te zien, is een enorme lichtflits te zien, enkele seconden later gevolgd door het geluid van een gigantische klap.

De camera in de gemeente Leidschendam-Voorburg registreerde de explosie op zo'n twee kilometer afstand van de getroffen plek in de wijk Mariahoeve. Eerder doken er al beelden op van een deurbelcamera van een gebouw vlak achter de getroffen flat:

1:37 Enorme explosies Tarwekamp op voordeurcamera achterburen te horen

Lees hier alles wat we nu weten over de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag.