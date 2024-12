Haagse wijk Mariahoeve ontwaakt na bizar etmaal: 'Bizar, gek, doet pijn'

"Ik ben hier naartoe gekomen om even te kijken wat er gebeurd is", begint een man zijn verhaal in de vroege ochtend van zondag 8 december, ongeveer 24 uur na de grote explosie aan de Haagse Tarwekamp. De man woont er niet, maar wie denkt dat het om ramptoerisme gaat, heeft het mis. Hij komt de mensen die er wonen, de slachtoffers van de explosie, een hart onder de riem steken. Het zijn de mensen die hij 17 jaar lang zijn buren heeft genoemd.

Met een bloemetje in zijn hand en een uitdrukking van ongeloof op zijn gezicht staat de man, nu woonachtig in Leidschendam, bij een hek dat het rampgebied afzet en de nette plantsoentjes scheidt van de straten die bezaaid liggen met puin. "Om het nu zo te zien, dat is helemaal bizar," stelt hij terwijl hij op het punt staat het kleine gebloemde gebaar neer te leggen.

Dat een deel van zijn oude buurt Mariahoeve nu zo in puin ligt, raakt hem diep. Hij wijst naar de overkant van de straat. "Het is heel gek. Ik liep daar als klein jongetje iedere dag langs. Langs het café daar." Als hij zijn hoofd naar de puinhopen toedraait, kan hij eigenlijk alleen nog maar in steekwoorden praten: "Bizar, gek, doet pijn."

'Impact'

Een man die nu nog wel in de buurt woont, in een flat achter de rampplek, neemt in alle vroegte ook een kijkje. Dat de regen van alle kanten om hem heen druppelt terwijl hij het trieste tafereel aanschouwt, deert hem niets. Slapen? Dat heeft hij niet veel gedaan. "Het ging wel", zegt hij met een lichte vertwijfeling in zijn stem. "Het heeft een impact op de omgeving hier."

Na de vraag om nog eens terug te denken aan het moment waarop zaterdagochtend de knal te horen en voelen was, moet hij even naar woorden zoeken. Hij dacht in eerste instantie dat de oorlog was uitgebroken. "Een enorme dreun, ik dacht dat er een drone-inslag was, de flat schudde gewoon." Later op de zaterdag hoort hij van zijn buren min of meer hetzelfde.

Ramp

Hoewel de bergingswerkzaamheden en het onderzoek nog in volle gang zijn, heeft de man al wel veel vragen die door zijn hoofd spoken. "Had dit nou niet voorkomen kunnen worden? Er zijn heel wat slachtoffers te betreuren," waarmee hij verwijst naar de vijf doden en vier gewonden. "Dat is iets wat we moeten beseffen. Had dit niet voorkomen kunnen worden?"

Hij denkt zelf – hoewel hij benadrukt dat het aannames zijn – van wel, mede omdat hij van buurtbewoners had vernomen dat er toch een en ander "aan de hand" was bij de flat. "Nu vraag ik mijzelf af: zijn er geen berichten van mensen die geklaagd hebben binnengekomen, die zich afvragen of het er wel pluis is?" Maar wat er zich ook heeft afgespeeld voorafgaand aan de explosie, één ding staat voor de nog steeds ontdane buurtbewoner als een paal boven water: "Het is een ernstige ramp. Een zéér ernstige ramp."

Wat gebeurde er?

De ramp aan de Tarwekamp vond plaats op zaterdagochtend rond 06.15 uur, toen er meerdere explosies te horen waren. Een groot deel van een flat stortte volledig in, waarbij vijf dubbele bovenwoningen werden verwoest. Drie gewonden werden vrij snel na het voorval afgevoerd naar het ziekenhuis. Een vierde werd 's avonds, wonder boven wonder, nog onder het puin vandaan gehaald. Op moment van schrijven vallen er vijf doden te betreuren en zijn hulpdiensten nog altijd druk bezig met bergingswerkzaamheden.