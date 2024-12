Al meer dan 250.000 euro ingezameld voor slachtoffers Tarwekamp

De inzamelactie van de vrijwilligersorganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve voor de slachtoffers van de explosies en brand aan de Tarwekamp in Den Haag heeft zondagmiddag het streefbedrag van 250.000 euro bereikt. Dankzij 8911 donaties werd een bedrag van 250.037 euro ingezameld.

Het totaalbedrag van de gezamenlijke giften liep zondag hard op. Kort na het middaguur werd de grens van 200.000 euro doorbroken.

Door de vermissing van een van de vrijwilligsters die op de Tarwekamp woont, is de stichting zelf ook geraakt. Daarom helpt de vrijwilligers de wijkbewoners dit weekend met zwaar gemoed, zo is te zien in bovenstaande video.

Vrijwilligster onder slachtoffers

In de winkel van Lichtpuntjes van Mariahoeve staan tafels vol met kleding die is gedoneerd voor de slachtoffers. Het pand in het winkelcentrum van de Haagse wijk is normaal gesproken een familiecentrum en tweedehandswinkel, waar een van de slachtoffers vrijwilliger is. De vrouw ligt op de intensive care, vertellen andere vrijwilligers.

"Twee van onze eigen mensen zijn erbij betrokken, een woonde in een huis dat niet is geraakt en zit nu in het hotel. De ander ligt op de ic en haar man wordt nog vermist", vertelt Yousif Barki.

Gericht aantal spullen nodig

Vrijwilligers uit de buurt nemen kleding en andere spullen aan. "We hebben al heel veel kleding binnengekregen, maar we willen niets meer. We hebben alleen gericht een aantal spullen nodig, zoals bepaalde maten ondergoed."

De vrijwilligers zorgen er ook voor dat de mensen die zijn opgevangen in een hotel te eten krijgen. Zaterdag brachten ze een lunch en diner naar die slachtoffers en ook zondag wordt er weer voor ze gekookt.

De mensen zoeken daarbij ook steun bij elkaar. Door de schrik van de explosies en de brand hebben velen amper geslapen. Ze waren zaterdagavond nog in touw en zijn zondagochtend opnieuw naar de winkel gekomen.

