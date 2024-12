Explosies flat Tarwekamp op voordeurcamera achterburen te horen

De kleine en grote explosies die een portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag tegen de grond gelijk hebben gemaakt zijn ook op de voordeurcamera van Chantal Linnemann en Berto Bergakker geregistreerd (zie video).

Het stel woont achter de Tarwekamp, op zo'n 150 meter afstand. Op de beelden is eerst een kleine, doffe knal te horen, tien seconden later opnieuw, en dan nog eens tien seconden later is een enorme explosie te horen en mogelijk het ineenstorten van de woningen.

Lees hier wat we nu weten over de gebeurtenissen aan de Tarwekamp.