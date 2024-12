Jongen (8) die als enige uit gezin Tarwekamp explosies overleefde is 'fysiek ongeschonden'

Het achtjarige jongetje dat de explosie aan de Tarwekamp heeft overleefd is volgens Namens de Familie "fysiek ongeschonden" onder het puin vandaan gekomen. Wel stelt de organisatie, die slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis bijstaat in de omgang met de media, dat het "mentaal een ander verhaal" is.

Een woordvoerder van Namens de Familie bevestigt aan Hart van Nederland daarmee eerdere berichtgeving van Omroep West. Het jongetje maakt deel uit van een gezin van vier. De 45-jarige vader, de 41-jarige moeder en de 17-jarige dochter kwamen bij de explosie om het leven, alleen de jongen heeft de klap overleefd.

Premier Dick Schoof bezocht zondag de rampplek in Den Haag en gaf daarna een korte reactie (zie bovenstaande video).

Opgevangen

De jongen zal worden opgevangen door familie, zo werd dinsdag eerder op de dag al bekendgemaakt in een verklaring. De familie schreef "aangeslagen" te zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen maar ook dat ze hun dank uit willen spreken voor alle hulp en medeleven.