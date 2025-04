Demonstranten in actie tegen NAVO-oefeningen in Leeuwarden

Terwijl in Friesland straaljagers overkomen en Defensie druk oefent met NAVO-bondgenoten, klinkt er vanuit de bevolking ook tegengeluid. In Leeuwarden trok zaterdagmiddag een groep van ongeveer honderd demonstranten in optocht naar de vliegbasis, uit protest tegen de militaire activiteiten en oplopende defensiebudgetten.

Volgens de demonstranten is de huidige Russische dreiging een 'slecht excuus' om meer geld in wapens te steken. In plaats daarvan pleiten ze voor investeringen in zorg, onderwijs en het klimaat. Ze vinden dat de aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen en buitenlandse legereenheden in Friesland eerder onrust veroorzaakt dan veiligheid brengt.

De optocht begon in het centrum van Leeuwarden en eindigde bij de hekken van de vliegbasis. Daar werden leuzen geroepen en protestborden omhoog gehouden, terwijl NAVO-landen zich achter diezelfde hekken voorbereiden op gezamenlijke oefeningen.

Groeiende steun voor Defensie

De oefeningen zijn onderdeel van een grotere NAVO-strategie om de Europese paraatheid te versterken, mede in reactie op de oorlog in Oekraïne. Uit een recente peiling van Hart van Nederland blijkt dat een groeiende groep Nederlanders wél extra wil investeren in Defensie. In september vorig jaar vond nog 33 procent dat Nederland boven de NAVO-norm van 2 procent van het bbp moest uitgeven. In maart was dat gestegen naar 62 procent. Ook het draagvlak voor militaire infrastructuur in eigen land groeit: meer mensen staan open voor kazernes, oefenterreinen en zelfs munitiefabrieken in hun omgeving.