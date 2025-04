SP wil via parlementair enquête achterhalen hoe Hawija-video kon verdwijnen

De SP wil dat er een beknopte parlementair enquête komt naar het verdwijnen van een cruciale video rond het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija in 2015. Bij die aanval kwamen zeker zeventig burgers om het leven. De partij spreekt van een patroon van onbetrouwbaarheid bij het ministerie van Defensie.

Bekijk hierboven de korte reportage die we in 2019 maakten in verband met de presentatie van het rapport over het bombardement in Hawija.

De video werd recent teruggevonden op de luchtmachtbasis in Leeuwarden. De beelden, gemaakt een dag na het bombardement, zouden jarenlang als 'overschreven' zijn bestempeld. Maar volgens SP-leider Jimmy Dijk is dat verhaal "onzin", nu blijkt dat de opnames gewoon in een defensiearchief lagen.

De aanval werd in 2015 gedaan in de strijden tegen Islamitische Staat (IS) in Irak. Door Nederlandse straaljagers werd daarbij een wijk in Hawija volledig verwoest. Onder de doden waren IS-strijders, maar ook burgers. Ooggetuigen zeggen dat er ook kinderen omkwamen bij het bombardement. Defensieminister Bijleveld gaf in 2019 aan dat pas achteraf bleek dat er meer mensen op de plek van het bombardement waren dan gedacht. "Maar op zich is in de operatie niets misgegaan. Het is altijd te betreuren dat er burgerslachtoffers vallen, maar ons werk is niet zonder risico", zei Bijleveld daar toen over.

'Patroon van onbetrouwbaarheid'

Volgens Dijk moet er duidelijkheid komen over de rol van de politieke leiding. "Cruciaal bewijs naar Nederlandse betrokkenheid bij dit mislukte bombardement is bijna tien jaar verborgen gebleven. Ondanks alle vragen van de volksvertegenwoordiging en de commissie werd het verhaal opgehouden dat de video is 'overschreven'. Dat blijkt onzin nu de video opeens toch nog is gevonden in een defensiearchief in Leeuwarden. Dat past in een patroon van onbetrouwbaarheid van het ministerie van Defensie rond dit dossier", aldus Dijk.

Oud-minister Winnie Sorgdrager, die eerder onderzoek deed naar de aanval, pleitte vrijdagavond in Nieuwsuur ook voor een nieuw onderzoek. Zij wil dat betrokkenen onder ede worden gehoord, iets wat bij een beknopte parlementaire enquête mogelijk is.

'Doofpot'

De SP schrijft dat het ministerie volgens hen bewust informatie in de doofpot wilde stoppen over wat er echt is misgegaan bij de aanval. "Dankzij speurwerk van journalisten en de commissie Sorgdrager weten we nu dat meteen duidelijk was dat het helemaal mis is gegaan. Daarom is het belangrijk om te weten hoe en waarom de video 'verloren' is gegaan", stelt de partij. "De onderste steen moet nu boven komen."

De SP verwacht voldoende steun in de Tweede Kamer om het onderzoek erdoor te krijgen.

Hart van Nederland/ANP