Reservisten bereiden zich voor op mogelijke dreiging: neem een kijkje bij de training

Defensie bereidt zich steeds meer voor op toenemende spanningen in de wereld. Daarom trainden zo'n 100 reservisten van het Korps Nationale Reserve in de omgeving van Rotterdam op het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur (zie video). Het ging hierbij om een grootschalige oefening waarbij ze leerden om snel en effectief in actie te komen bij dreiging.

Reservisten zijn militairen die naast hun gewone baan of studie klaarstaan om Defensie te ondersteunen. Tijdens deze oefening werd getest hoe zij reageren als ze plotseling opgeroepen worden om een belangrijke locatie te beveiligen. In dit geval draaide alles om een trein die als 'gevoelig object' werd bestempeld.

De training begon met een verkenning van het terrein, waarna een kampement werd opgezet en de bewaking werd gestart. Maar de echte uitdaging begon later op de dag: plotseling doken demonstranten op, ontstonden er ongeregeldheden en werd zelfs een schietincident nagebootst. Dit soort scenario’s dwongen de reservisten om direct te handelen, zonder te weten wat er zou gebeuren.

Reservisten: onmisbaar voor de veiligheid

Defensie is vaker gebruik gaan maken van reservisten, en hun rol in het beschermen van Nederland groeit. Naast bewaking en beveiliging worden ze ook ingezet voor andere militaire taken, zoals ondersteuning bij crisissituaties.

Reservisten zijn niet alleen infanteristen. Defensie zoekt ook steeds vaker specialisten, zoals infrastructuurexperts en tolken, om bij te dragen aan missies en strategische operaties. De komende jaren wordt hun inzet alleen maar groter, verwacht het ministerie.