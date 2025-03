Defensie breidt uit, bewoners kritisch om gevreesde overlast F-35's

Nederland wil zijn defensie versterken in tijden van oplopende spanningen wereldwijd, maar de gevolgen daarvan stuiten op verzet. Een grotere militaire aanwezigheid betekent meer oefenvluchten met F-35’s, en dat leidt tot onrust in de regio’s waar de straaljagers mogelijk worden gestationeerd. In Paterswolde kwamen dinsdagavond honderden bewoners en bestuurders bijeen om te protesteren tegen de mogelijke komst van F-35’s naar Vliegveld Eelde.

Eelde is een van de vijf locaties waar Defensie extra vliegbewegingen wil onderbrengen. De 2300 extra starts en landingen per jaar zijn volgens staatssecretaris Gijs Tuinman noodzakelijk om Nederland militair weerbaarder te maken. Maar omwonenden vrezen vooral de gevolgen voor hun leefomgeving. Volgens actiegroep F-35 NEE! zijn inwoners onvoldoende geïnformeerd en beseffen ze niet wat hen te wachten staat.

Het verzet beperkt zich niet tot bewoners. Ook de provincie Drenthe en omliggende gemeenten zien de komst van de F-35’s niet zitten. Ze wijzen op de geluidsoverlast en de impact op de natuur en recreatie.

Uit representatief onderzoek onder 2.565 respondenten van het Hart van Nederland-panel bleek vorige maand dat 63 procent van de Nederlanders het in principe acceptabel vindt als defensie in hun directe omgeving zou uitbreiden, met een basis, trainingslocatie of munitieopslag. 25 procent is daar tegen. 12 procent geeft het aan niet te weten of er geen mening over te hebben.

Keuzes in oorlogstijd: wie draagt de last?

De druk op Defensie om te investeren in militaire paraatheid is groot. Nederland moet aan NAVO-verplichtingen voldoen en wil sterker staan tegenover dreigingen wereldwijd. In mei beslist het kabinet waar de extra F-35-vluchten worden ondergebracht. Tot die tijd proberen actievoerders Den Haag duidelijk te maken dat zij niet de prijs willen betalen voor een sterkere defensie.