Zoektocht in Gameren eindigt in drama: vermist meisje (4) overleden

Een 4-jarig meisje in het Gelderse Gameren dat sinds zaterdagavond vermist was, is overleden. Ze werd in "zorgelijke toestand" teruggevonden in de buurt van de Brouwershof in het dorp. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te redden, maar dat mocht niet meer baten.

De zoektocht begon rond 21.30 uur, nadat duidelijk werd dat het kind vermist was geraakt. De politie, brandweer en andere hulpverleners waren massaal aanwezig in het dorp in Gelderland. Ook veel bezorgde dorpsbewoners hielpen mee met zoeken. Met zaklampen zochten ze de omgeving af.

Aangetroffen

Rond 23.30 uur werd het meisje aangetroffen. Volgens het Brabants Dagblad vonden ze haar in een sloot, waarin de brandweer met speciale onderwaterdrones zocht. De plek werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en meerdere ambulances, kwamen ter plaatse.

Ongeveer een uur nadat ze was gevonden, bleek dat hulp niet meer mocht baten. "Ze is helaas overleden. We leven mee met de familie en nabestaanden", aldus een woordvoerder van de politie tegen de krant.

Hoe het kind precies in het water terechtkwam, is nog onduidelijk. "De toedracht wordt nog onderzocht", laat de politie weten.