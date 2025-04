Ruzie na aanrijding op A20 loopt uit de hand: man springt van viaduct

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag op de A20 bij Rotterdam van een viaduct gesprongen na een aanrijding en ruzie. De man raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De kop-staartbotsing gebeurde rond 1.45 uur. De bestuurster van de voorste auto is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. In de achterste auto ontstond kort na de botsing een ruzie tussen de inzittenden. Een van hen sprong daarna van het viaduct naar beneden.

De man kwam volgens een correspondent ter plaatse terecht op een afgesloten bouwterrein en belandde met zijn lies op een houten paaltje. Daarbij liep hij een slagaderlijke bloeding op. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Knal

Rond hetzelfde moment zou er ook een harde knal te horen zijn. Wat dat was, is nog onduidelijk, maar volgens de correspondent houdt de politie er rekening mee dat er is geschoten met een vuurwapen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld op en onder het viaduct, wordt nog onderzocht.