Politie zoekt auto die kort na explosie Den Haag hard wegreed

In het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, is de politie op zoek naar een auto die kort na de explosie om 06.15 uur "met zeer hoge snelheid" wegreed. Ook is de politie op zoek naar getuigen die de auto hebben zien rijden of camerabeelden hebben waarop het voertuig te zien is.

Een politiewoordvoerder ter plekke zegt dat de info over de auto binnenkwam via "getuigen". Wat voor merk de auto heeft, is niet bekend. Ook over de inzittende of inzittenden is niets bekendgemaakt.

Verband met explosie onbekend

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de explosie en de auto en of er mogelijk sprake is van opzet. Bij de explosie werden vijf bovenwoningen volledig verwoest. Vier mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers.

Na de explosie ontstond een grote brand. Die lijkt inmiddels onder controle. Er kan pas naar slachtoffers onder het puin worden gezocht als de situatie veilig genoeg is, meldt de veiligheidsregio. Mensen die door de ramp getroffen zijn, maar niet gewond, worden opgevangen. Zij krijgen ook een slaapplaats aangeboden.