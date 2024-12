Buurtbewoners Tarwekamp schrokken wakker van harde knallen: 'Hoorde kinderstem om hulp roepen'

In de Haagse wijk, waar zaterdagochtend een verwoestende explosie plaatsvond in een portiekflat aan de Tarwekamp, werden omwonenden rond 06.15 uur opgeschrikt door twee luide knallen. "Die tweede was echt heel hard, je voelde het bed trillen", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland.

Direct na de explosie ontstond grote onrust rondom de rampplek. "Je hoorde allemaal mensen gillen", zegt hij. "Er werd ook om hulp geroepen door een kinderstem."

Onder de getroffen flat zat een café. "Zo te zien ziet het er ook niet meer zo heel lekker uit. De ramen zijn er ook uit geknald." De ravage is enorm. "Wat mijn buurman ook al zei, alsof er een raket is neergevallen. Want het is gewoon één groot gat geworden. Dat is echt niet normaal."

'Heel vreemd wakker worden'

Vier slachtoffers zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog onduidelijk of er meer slachtoffers onder het puin liggen. Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers. De buurtbewoners zijn geschokt door de gebeurtenissen. "Het is heel vreemd wakker worden. Je weet niet wat je overkomt. En dan kom je naar buiten en dan zie je dit. Het is heel bizar. Ik kan het nog niet goed beseffen."