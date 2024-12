KIJK LIVE MEE: Langere ochtenduitzending Hart van Nederland vanwege explosie

Hart van Nederland is zaterdagochtend extra lang op SBS 6 te zien. Er wordt een extra lange uitzending in verband met de explosie in Den Haag gemaakt. Er zijn verslaggevers ter plaatse.

Zaterdagochtend veroorzaakte een grote explosie forse schade aan flats in de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve. Hulpdiensten houden rekening met meer dan twintig slachtoffers. Zeker vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.