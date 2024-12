Baasje dumpt oude kat en wil hem later laten inslapen om klein ongelukje

Kat Ollie heeft een zware tijd achter de rug. De 13-jarige kater werd door zijn eigenaar gedumpt in de Biesbosch omdat hij "te oud" zou zijn. Wonder boven wonder leidde zijn chip hem terug naar zijn baasje, maar wat een warm weerzien had moeten zijn, eindigde bijna in een fatale beslissing.

"Ollie is inmiddels 13 jaar oud en het was genoeg geweest, Ollie moest weg," meldt het Vlaardingse Dierenopvangcentrum op hun Facebookpagina. De kat werd aan zijn lot overgelaten in de Biesbosch, waar hij maandenlang moest zien te overleven. Uitgehongerd en verzwakt dwaalde hij rond totdat hij deze week werd gevonden. Dankzij zijn chip kon zijn thuisadres worden achterhaald.

Helaas worden dieren vaak gedumpt. In de video zie je hoe vier kittens in een dichtgetapete doos zijn achtergelaten in Den Haag.

Behoefte op verkeerde plek

Maar op warm welkom thuis hoefde Ollie niet te rekenen, want kort na zijn terugkeer besloot zijn baasje opnieuw van de kat af te willen. Toen Ollie door het ontbreken van een kattenbak zijn behoefte op een ongewenste plek deed, besloot zijn baasje dat het genoeg was. Ollie werd naar de dierenarts gebracht met de instructie hem in te laten slapen.

Eind goed, al goed

Gelukkig kwam het niet zo ver. In plaats van een spuitje kreeg Ollie een plek in het asiel. De afgelopen maanden hebben zwaar ingehakt op de kat. Ollie is sterk vermagerd, lijdt aan een longontsteking en heeft last van diarree. Nu krijgt hij eindelijk de zorg die hij nodig heeft en krijgt hij de kans om te herstellen bij een gastgezin.

Hoewel Ollie nog een lange weg te gaan heeft, zijn de vooruitzichten positief. Met de liefdevolle zorg van zijn gastgezin krijgt Ollie eindelijk de kans op een beter leven.