Kinderen in Heerenveen 'voetballen' met kat, dier loopt zwellingen en kneuzingen op

Dierenambulance De Meren kon haar oren niet geloven toen ze 29 maart een melding uit Heerenveen binnenkreeg. Jonge kinderen zouden een katje hebben mishandeld door ermee te ‘voetballen’. Zowel de politie, de dierenambulance als een dierenarts kwamen ter plaatse. Door de mishandeling liep het diertje kneuzingen en wat zwellingen op. ‘Bovendien had het katje duidelijk pijn’, meldt de dierenambulance op Facebook.

Helaas gebeuren er vaker incidenten met katten. Zo kwam woensdagavond een kat in het Gelderse Tiel vast te zitten onder de motorkap van een auto. Die beelden zie je bovenaan.

De kinderen zouden bang zijn geweest voor het het beestje. Daarom trapten en sloegen ze het katje. Een buurtbewoner herkende de daders. "Onze vrijwilligers zijn daarop naar de jongens gegaan om ze duidelijk te maken dat dit echt niet door de beugel kan en pure dierenmishandeling is. De opvoedkundige les had gelukkig effect: de jongens boden hun excuses aan en de ouders vergoedden de kosten," schrijft de dierenambulance op social media.

Omstandigheden kat

De dierenambulance laat aan Hart van Nederland weten dat ze nog steeds niet snappen dat zoiets heeft kunnen gebeuren: "Het is van de zotte dat je dit doet. Hoe kan dat? Het gaat om een weerloos diertje. Het katje had niks gedaan. Het is een lief, aanhankelijk beestje."

"Het gaat gelukkig wel beter met het diertje. Het katje is naar de dierenarts geweest. Het had nog wat kneuzingen, maar daarvoor heeft die pijnstillers gekregen. Gelukkig is er niks gebroken. Wel is het beestje enorm geschrokken."