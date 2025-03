Populaire tuinreiniger verwondt katten Momo en Simba: 'Kapotte tong en poten'

De zon laat zich weer vaker zien en dat betekent: massaal de tuin in. Maar wie de tegels schoonmaakt met een groene aanslagreiniger, brengt mogelijk huisdieren in gevaar. In Dodewaard zijn onlangs twee katten gewond geraakt door zo’n middel, waarschuwt Dierenkliniek Dierenwaard.

De kattenbroertjes Momo en Simba kregen kapotte tongen, neuzen en voetkussentjes nadat ze buiten op gereinigde tegels liepen en hun pootjes aflikten. "Die arme jongens hebben hier veel last van gehad, maar gelukkig gaat het twee weken later beter met ze", meldt de dierenkliniek op Facebook. De oorzaak? De resten van een groene aanslagreiniger, die giftig blijkt te zijn voor dieren.

Bijtende werking

De werkzame stoffen in de groene aanslagreinigers hebben een bijtende werking op de slijmvliezen van een kat. Een kat zal de pootjes schoon likken na het lopen over schoongemaakte bestrating. Daar kan een kat lelijke zweren door oplopen, zoals ook bij Momo en Simba is gebeurd.

Eten onmogelijk

Dierenartsen waarschuwen al langer voor de risico’s van dit soort schoonmaakmiddelen. Eerder gebeurde hetzelfde in Gouda, waar een kat door zo’n reiniger ernstige ontstekingen in de bek opliep. De slijmvliezen van het dier raakten zwaar beschadigd en eten werd onmogelijk.

Volgens de dierenkliniek en hoveniers is er een veilig alternatief: groene zeep en heet water. Daarmee kun je prima je terras of vlonders schoonmaken zonder risico voor je huisdier. Zo blijft de tuin netjes én veilig voor dier én natuur. Meer tips over hoe je jouw tuin lenteklaar maakt, vind je in de bovenstaande video.