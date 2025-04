Brandweer nog hele dag aanwezig in natuurgebied De Meinweg na brand

De brandweer blijft voorlopig stand-by in Nationaal Park De Meinweg bij Vlodrop, waar maandag een flinke natuurbrand woedde. Dat meldt een woordvoerder. "We willen geen risico's nemen."

Maandagmiddag brak in het Limburgse natuurgebied een brand (zie bovenstaande video) uit die een stuk van 200 bij 200 meter in de as legde. Het vuur is inmiddels onder controle, maar de brandweer blijft paraat om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

Ook tijdens de nacht van maandag op dinsdag bleven blusploegen ter plaatse. "We controleren of er nog warmte in de grond zit. Als dat zo is, houden we het nat. Dat is puur preventief, zodat het niet opnieuw oplaait", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Zorgen op gebied

De zorgen zijn niet uit de lucht gegrepen. In 2020 werd hetzelfde natuurgebied zwaar getroffen door een verwoestende brand. Sindsdien is de waakzaamheid extra groot bij elke nieuwe melding van vuur.

Wat de brand van maandag heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. De brandweer doet daar op dit moment geen uitspraken over.

