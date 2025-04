Man (62) zwaargewond bij steekpartij en laat flink bloedspoor achter

In de nacht van maandag op dinsdag is een 62-jarige man zwaargewond geraakt bij een vermoedelijk steekincident in een flat aan de Schoenerplaats in Rotterdam. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats rond 03.15 uur. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de flat en troffen de man uit Rotterdam aan op de zevende etage in een plas met bloed. Hij verkeert buiten levensgevaar.

Op de beelden is de ravage en een spoor van bloed op de vloer van de galerij te zien. Het is nog onduidelijk wat er met de man gebeurd is. Zijn verwondingen worden nog onderzocht.

Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844 of Meldt Misdaad Anoniem.