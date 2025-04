Twee gewonden bij steekpartij in woning in Herten

Bij een steekincident in een woning aan de Rijksweg in het Limburgse Herten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 02.40 uur een melding van het incident. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, de andere naar de huisartsenpost.

De verdachte zit vast en wordt verhoord.

ANP