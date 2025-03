Schiedam in angst na nieuwe steekpartij: 'Laat mijn kinderen niet alleen fietsen'

In Schiedam wordt geschokt gereageerd op een nieuwe steekpartij in de stad. Maandagavond raakte daar een minderjarige gewond. Twee weken geleden ging het in Schiedam ook al vreselijk mis, toen een 13-jarige jongen werd doodgestoken.

" Niet normaal. Ik heb er geen woorden voor", reageert een vrouw beduusd. Een andere vrouw zegt: "Ik hoop dat het hierbij een keertje stopt. Ik heb zelf ook kinderen, dus het doet je wel wat. Ik weet niet hoe jong deze is, maar dit is niet iets waar je mee bezig zou moeten zijn."

Een man laat weten dat hij het zorgelijk vindt dat jonge kinderen met een mes rondlopen: "Dit houdt de stad in angst. Mijn kinderen voetballen hier ook. Ik laat ze 's avonds niet meer alleen hier langs fietsen."

De jongen die gewond raakte na de steekpartij maandagavond is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden. Meer informatie over het incident is nog niet bekend.