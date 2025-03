Opnieuw steekpartij in Schiedam, minderjarige jongen gewond afgevoerd

Maandagavond heeft er een steekincident plaatsgevonden op de Parkweg in Schiedam. Hierbij raakte een minderjarige jongen gewond, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden. Meer informatie over het incident is nog niet bekend.

Fataal steekincident

Twee weken geleden ging het ook al vreselijk mis in Schiedam. Op 23 februari werd een 13-jarige jongen neergestoken, die later aan zijn verwondingen overleed. Een leeftijdsgenoot wordt ervan verdacht hem te hebben neergestoken.

Buurtbewoners waren in shock na de fatale steekpartij. Op 26 februari kwamen zij bijeen tijdens een buurtbijeenkomst om hun zorgen te delen en vragen te stellen over de veiligheid in de wijk.