Geschokte reacties na doodsteken jongen (13) Schiedam: 'Het zal je kind maar zijn'

Bewoners in Schiedam reageren vol ongeloof op het nieuws dat zondag een 13-jarige jongen is overleden na een steekpartij. Dat gebeurde bij de straat Fjorddal. Omwonenden hoorden ineens veel hulpdiensten naar de plek rijden.

"Ik hoorde heel veel ambulances en sirenes voorbijrijden. Toen zag ik dat er in de buurt een steekpartij was met twee kinderen van 13. Daarna zag ik iemand in de ambulance liggen", vertelt een vrouw die twee straten verderop woont aan Hart van Nederland.

Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later overleed. "En dan hoor je 's avonds dat het kind is overleden. Ik vind het heel erg bizar", zegt ze. "Ik heb zelf ook een kind. Ik leef mee met de ouders. Je moet er niet aan denken dat je kind op zo'n manier van het leven wordt beroofd."

Een ander die dichterbij woont, hoorde ook veel ambulances en politie. "Het was gelijk afgezet. Een half uur eerder liep ik er nog. Ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Ik vind het verschrikkelijk", zegt de man. "Het eerste waar je aan denkt, is: het zal je kind maar zijn. Zelfs wij worden ermee wakker, laat staan die ouders."

Mes

Een 13-jarige jongen is snel naar de steekpartij opgepakt. "Een kind van 13 moet spelen. Die gaat niet met een mes uit huis. Ik heb er geen woorden voor", zegt een voorbijganger. Ook de vrouw die twee straten verderop woont, is geschrokken van het feit dat er een mes in het spel was. "Zo'n mes kun je als kind niet onopgemerkt mee naar buiten nemen. Vroeger loste je het op met een vuist, maar tegenwoordig blijkbaar met een mes."