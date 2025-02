Jongen (13) overleden na steekpartij in Schiedam, leeftijdsgenoot opgepakt

Een 13-jarige jongen uit Schiedam is zondag overleden na een steekpartij. De politie heeft een leeftijdsgenoot van het slachtoffer aangehouden voor het geweld. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. In de loop van de dag bezweek hij aan zijn verwondingen.

Het incident vond plaats aan het einde van de middag in de straat Fjorddal, aan de noordkant van Schiedam. Wat de aanleiding was voor het steekincident, is nog niet duidelijk. De politie kon zondagavond nog geen verdere details geven over de zaak. Op beelden van een correspondent is te zien dat er ook met speurhonden wordt gezocht naar mogelijke sporen.

Al snel na de steekpartij wist de politie een even oude jongen als verdachte op te pakken. Wat zijn rol precies is en of er sprake was van een ruzie, wordt nog onderzocht.

De politie heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.