Vragen en verdriet in Schiedam: bijeenkomst na fataal steekincident

Bewoners van de wijk Sveaparken in Schiedam kunnen woensdagavond bij elkaar komen om te praten over het dodelijke steekincident van afgelopen zondag. Een 13-jarige jongen werd daarbij om het leven gebracht. Een leeftijdsgenoot is aangehouden als verdachte.

Er is nog altijd weinig bekend over wat er precies voorafging aan het dodelijke steekincident waardoor een 13-jarige jongen omkwam. Wel weten we dat een jongen, ook maar 13 jaar oud, is aangehouden. Wat bewoog hem ertoe om zijn leeftijdsgenoot zoveel pijn te doen?

De gemeente Schiedam laat weten dat de gebeurtenis diepe impact heeft op de buurt. "Het overlijden van een jonge Schiedammer zo dicht in uw omgeving maakt veel, vooral jonge mensen verdrietig", aldus de gemeente. De schok in de wijk is groot, zeker nu blijkt dat zowel het slachtoffer als de verdachte nog maar kinderen waren.

Om bewoners te ondersteunen, organiseert de gemeente een bijeenkomst in de Krona Lounge. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen buurtbewoners daar in gesprek met hulpverleners. Medewerkers van de gemeente, Slachtofferhulp, jongerenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de politie en de GGD zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en steun te bieden.

Mogelijke aanleiding voor steekpartij

Volgens RTL Nieuws zou de dodelijke aanval verband houden met eerdere criminele activiteiten. Het slachtoffer zou spijt hebben gekregen van een poging tot straatroof, waarbij een 65-jarige vrouw werd neergestoken. Ook zou hij afstand hebben willen nemen van een groep jongens die hem tot misdaden dwong. De verdachte zou het hier niet mee eens zijn geweest en hem naar het bos hebben gelokt om hem neer te steken.

Eerder meldde De Telegraaf al dat zowel het slachtoffer als de verdachte betrokken waren bij een roofoverval eerder dit jaar. De politie onderzoekt de aanleiding van de steekpartij nog.

ANP