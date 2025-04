Brandweer rukt uit voor overstroomde kelder André Rieu: 'Viool net op tijd verplaatst'

Maandagavond is de brandweer uitgerukt vanwege wateroverlast bij de woning van André Rieu in Maastricht. Door problemen met de visvijver in de tuin liep de kelder van het huis vol water.

"De vissen waren klaar met weer water op de menukaart, dus spetterden ze de halve vijver in de kelder van mijn ouders", schrijft Pierre Rieu, de zoon van de violist, op Instagram. De kelder is door de brandweer leeggepompt.

Viool gered

Toevallig is een viool van de orkestleider ontsnapt aan mogelijke waterschade. Volgens Pierre had zijn vader de viool gisteren verplaatst naar een andere kamer.

De brandweer kon het probleem snel verhelpen. "Geen zorgen, er staat geen vis op het menu morgen", grapt Pierre.