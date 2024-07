Duizenden euro's schade door wateroverlast: 'vernattingsbeleid' ramp voor bewoners duinstreek

In de duinstreek van Noord- en Zuid-Holland kampen veel bewoners met ernstige wateroverlast in hun kelders, wat leidt tot duizenden euro's schade. Dit probleem is deels het gevolg van het landelijke vernattingsbeleid. Linda woont in het gebied en heeft veel wateroverlast. "We hebben al zeker 30.000 euro schade."

Het zogenoemde vernattingsbeleid moet ervoor zorgen dat er meer water vast wordt gehouden in de natuur om droogte in de toekomst te voorkomen. Hierdoor is de grondwaterstand hoger, wat in combinatie met overvloedige regenval van de laatste tijd leidt tot wateroverlast. Zo zien bewoners hun kelders onderlopen en ook voet- en fietspaden in het duingebied staan vaak onder water.

Hoge rekening

Linda woont in het duingebied bij IJmuiden en heeft flink last van het overtollige water: "Onze elektriciteitsrekening is drie keer zo hoog door de vijf pompen die we moesten aanschaffen. Ze staan elke dag aan, anders loopt alles over", begint ze te vertellen. En dat loopt al aardig in de papieren. "We betalen honderden euro’s meer per maand. De muren zijn beschadigd en de vloeren moeten we vervangen."

Volgens Linda speelt het probleem al sinds begin van dit jaar: "Het is een goed doel om de natuur te vernatten, maar het grondwater in de duinen kan het niet aan. De emmer loopt over en wij zitten met de gevolgen. We hebben al zeker 30.000 euro schade."

Eigen verantwoordelijkheid

Ivo Mentel van JA21 pleit voor actie van de provincie om de overlast voor inwoners te verminderen. Het waterschap en de provincie erkennen het probleem, maar wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van huiseigenaren om hun huizen waterdicht te maken. Zij stellen dat het verlagen van het grondwaterpeil lastig is.

De provincie laat weten: "Het is vervelend dat omwonenden overlast ervaren. Om de overlast tegen te gaan, zijn op diverse plaatsen tijdelijke maatregelen genomen. Voor structurele oplossingen werken betrokken partijen, zoals provincie, waterschappen, gemeenten en PWN, aan een samenhangende aanpak van de grondwaterproblemen."