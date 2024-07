Veel problemen door wateroverlast: gebouw ingestort, auto in sloot

Nederland heeft zondagmiddag kennis gemaakt met code geel in het land. Rond 12.30 uur is een auto in het water beland in Den Bosch nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Vermoedelijk gleed de auto van de weg door het natte wegdek. En in Doetinchem is een dak ingestort door de vele regenval.

Bovenstaande video toont de wateroverlast in Doetinchem en Enschede.

Het incident in Den Bosch gebeurde op het kruispunt van de Kruiskampsingel en de Kardinaal de Jongsingel. Vermoedelijk gleed de auto van de weg door het natte wegdek. De bestuurder verklaarde dat hij de keuze had tussen een boom raken of het water inrijden.

Een buurtbewoonster zag vanuit haar tuin de auto in het water belanden en belde onmiddellijk 112, vertelt een correspondent aan Hart van Nederland. De bestuurder raakte niet gewond en kon zelfstandig uit de auto klimmen. De auto is total loss.

Dak ingestort

De overvloedige regenval in korte tijd heeft aanzienlijke problemen veroorzaakt in de Achterhoek. In Doetinchem is het dak van een bedrijfspand aan de Edisonstraat ingestort door het zware weer. Daarnaast staan tientallen straten blank. Ook in Enschede staan vele straten blank, en is ook een tunnel onbegaanbaar.

De brandweer heeft het extreem druk met meldingen van stormschade en wateroverlast. In Terborg staat bijvoorbeeld een kelder volledig onder water. Brandweerlieden zijn druk bezig met het leegpompen van kelders en straten.