Ramp op reis: dit doe je bij extreme hitte, zware storm, overstroming of aardbeving

Je denkt er misschien niet zo snel aan als je op vakantie gaat, maar de kans bestaat dat je te maken krijgt met extreem weer of natuurgeweld. En wat moet je dan doen? Uit een onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat toeristen vaak niet weten hoe ze moeten handelen in noodsituaties. Daarom hieronder wat tips.

Drie op de vijf mensen uit het onderzoek zegt niet te weten bij welke instantie ze in geval van nood het beste terechtkunnen. Ongeveer een vijfde weet dat contact opgenomen kan worden met alarmcentrales. Verder geeft 17 procent aan in de afgelopen vijf jaar zelf tijdens een vakantie een noodsituatie te hebben meegemaakt door extreem weer of natuurgeweld.

Alleen al afgelopen jaar is gebleken dat een ramp op vakantie niet ondenkbaar is. Denk maar aan de aardbeving in Marokko, de overstromingen in Slovenië en de zware stormen in Italië. Afgelopen jaren zijn daarnaast vaker bosbranden ontstaan door droogte en extreme hitte. Zo moesten tientallen Nederlandse toeristen in Frankrijk en Portugal geëvacueerd worden. En op dit moment is het al wekenlang bloedheet in Griekenland.

Het Rode Kruis heeft op zijn website een aantal tips gezet voor wat je moet doen in dergelijke situaties.

Aardbeving

Het advies tijdens een aardbeving is om vooral op je plek te blijven en niet te gaan rennen, en als dat kan te schuilen onder een stevige tafel of bureau. Als je nergens onder kunt zitten, maak jezelf klein en bescherm je hoofd. Blijf uit de buurt van ramen om glasscherven te ontwijken.

Ben je buiten? Blijf dan weg bij lantaarnpalen, gebouwen, bomen en elektriciteitslijnen.

Overstroming

Bij een overstroming is het belangrijk dat je contact met het water vermijdt. Als je al 15 centimeter in het water staat, kun je al omver getrokken worden door de stroming. Verder kan door water rijden of lopen bij een overstroming gevaarlijker zijn dan gedacht. Als het water plotseling stijgt, ga dan zo snel mogelijk je auto uit.

Gebruik daarnaast geen elektrische apparaten die nat zijn geworden.

Zware storm

Bij een zware storm, zoals een orkaan of tyfoon, heb je enige voorbereidingstijd. Zorg dat je die tijd gebruikt om een tas klaar te zetten met spullen voor als je geëvacueerd moet worden.

Verder is het raadzaam om flessen met water te vullen en eventueel een badkuip en wasbak vol te laten lopen voor was- en spoelwater. Tot slot moet je alles binnenhalen wat door de wind kan gaan vliegen.

Extreme hitte

Het is allereerst belangrijk dat je voldoende water drinkt en je medicatie checkt. Sommige medicijnen beïnvloeden je temperatuurregulatie. Zorg daarnaast voor verkoeling door je polsen te koelen of door een ventilator neer te zetten. Blijf in ieder geval uit de zon en span jezelf niet te veel in. En smeer je elke twee uur in.

Op de website van het Rode Kruis staan nog meer tips voor wat te doen bij een noodsituatie op vakantie.

Evacuatietas

Het Rode Kruis adviseert vakantiegangers in ieder geval het nieuws en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over hun bestemming goed te volgen. "Daarnaast is het handig om te denken aan een evacuatietas met belangrijke documenten, zoals een paspoort en verzekeringspas", zegt de hulporganisatie.