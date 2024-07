Vakantie van tientallen Nederlanders naar Kos geannuleerd om bosbranden

Op het Griekse toeristeneiland Kos woeden hevige bosbranden, vooral rond de plaats Kardamena. Inwoners en toeristen zijn vanuit daar geëvacueerd en ondergebracht in een stadion en in scholen.

Het eiland is een populaire vakantiebestemming onder Nederlanders. De NOS schrijft dat reisorganisatie TUI de reis van tientallen Nederlanders die dinsdag naar Kos zouden vertrekken en in Kardamena zouden verblijven, heeft geannuleerd.

Ook op het noordelijker gelegen Griekse eiland Chios woeden twee grote bosbranden. Bijna 150 brandweerlieden proberen daar met drie helikopters en zeven blusvliegtuigen het vuur te bestrijden. Daarbij zijn vijf brandweermensen gewond geraakt. De politie heeft een 63-jarige man aangehouden voor brandstichting. Het badplaatsje Metohi is geëvacueerd.

'Gevaarlijke' zomer

Afgelopen weekend braken tientallen branden uit in Griekenland. Het ging onder meer om twee branden bij Athene. Een 45-jarige man overleed toen hij probeerde te vluchten voor het vuur in Stamata, naar verluidt aan de gevolgen van een hartinfarct. Ook gingen huizen en voertuigen in vlammen op.

Maandag meldde de brandweer dat de branden rond Athene onder controle waren. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis waarschuwde maandag dat het land door het risico op natuurbranden een "gevaarlijke" zomer tegemoet gaat.