Noodweer in heel Nederland: zo laat trekken zware onweersbuien bij jou over

Dinsdagavond is code geel uitgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Hoe laat gaat het waar los?

Overdag is het dinsdag nog stralend weer, met 25 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. In Limburg zou zelfs de tropische 30 graden kunnen worden aangetikt.

Maar de dag wordt afgesloten met enkele stevige onweersbuien. Plaatselijk kan meer dan 40 millimeter regen vallen, verwacht het KNMI. Daarnaast moeten we rekening houden met zware windstoten tot 100 kilometer per uur en hagelstenen van tot wel 4 centimeter doorsnee.

Van Zeeland naar Groningen

De storm trekt vanuit het zuidwesten ons land binnen. De verwachting is dat het in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vanaf 17.00 uur losbarst. Daarna waait de storm richting Groningen, waar het vanaf 20.00 onrustig zal zijn.

Drenthe : 21.00 uur tot 01.00 uur

Flevoland : 19.00 uur tot 23.00 uur

Friesland : 21.00 uur tot 01.00 uur

Gelderland : 19.00 uur tot 23.00 uur

Groningen : 21.00 uur tot 01.00 uur

IJsselmeergebied : 19.00 uur tot 23.00 uur

Limburg : 19.00 uur tot 23.00 uur

Noord-Brabant : 17.00 uur tot 21.00 uur

Noord-Holland : 19.00 uur tot 23.00 uur

Overijssel : 21.00 uur tot 01.00 uur

Utrecht : 19.00 uur tot 23.00 uur

Waddenzee : 19.00 uur tot 23.00 uur

Waddeneilanden : 19.00 uur tot 23.00 uur

Zeeland : 17.00 uur tot 21.00 uur

Zuid-Holland: 17.00 uur tot 21.00 uur Bron: KNMI, laatste update 05.37 uur

Rond middernacht is het ergste voorbij, en verlaten de onweersbuien ons land in het noordoosten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP