KNMI waarschuwt: overlast door zware onweersbuien en hagelbuien verwacht

Hoewel het dinsdag met gemiddeld 25 graden lekker weer wordt, kunnen we niet de hele dag genieten van warme temperaturen. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanaf 17.00 uur. Ze verwachten zware onweersbuien, met veel regen en hagel.

Dinsdag wordt het zomers warm: op grote schaal wordt het 25 tot 29 graden, alleen aan de kust iets koeler met zo'n 23-24 graden. Er is een mix van wolken en zon. In de avond trekken er pittige regen- en onweersbuien over het land.

Vanaf 17.00 heeft het KNMI dan ook tot middernacht code geel afgegeven voor kans op overlast door zware onweersbuien in het heel land. Voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geldt de weerswaarschuwing tot woensdag 02.00 uur. In de nacht naar woensdag trekken de onweersbuien naar Duitsland weg.

Wisselvallig

Woensdag wordt het iets koeler, maar is het nog steeds aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 21 tot 24 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig.