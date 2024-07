Eerste zomerstorm van dit jaar een feit: 'Drie gewonden op muziekfestival'

Op het weerstation in IJmuiden is het zaterdag tot storm gekomen, meldt Weeronline. "Een uur lang werd windkracht 9 gemeten, waarmee de eerste zomerstorm van dit jaar een feit is, ongeveer een jaar na zomerstorm Poly", aldus de weerdienst. Het Noordhollands Dagblad meldt dat drie mensen gewond zijn geraakt op een muziekfestival in Zuidoostbeemster.

Volgens de krant waaide een tentpaal om tijdens een optreden op het festival. De gitariste van de band zou een van de gewonden zijn. Er komen veel berichten van omgewaaide bomen binnen van veiligheidsregio's uit de provincie Zuid-Holland. In deze provincie lijkt het het meest tekeer te gaan.

Weeronline had al voorspeld dat het onstuimig zou worden, "maar in de laatste weermodellen werd het windveld steeds intenser berekend, waardoor het op weerstation IJmuiden in Noord-Holland officieel tot storm kwam", De zwaarste windstoot tot nu toe daar is 97 km per uur, meldt Weeronline.

De brandweer Friesland krijgt zoveel meldingen van stormschade binnen dat ze oproepen alleen 112 te bellen als er acuut gevaar is:

Ook elders in Nederland komen zware windstoten voor. Langs de gehele westkust zijn windstoten gemeten boven 90 kilometer per uur. Verder landinwaarts, zoals in Rotterdam en Amsterdam, waait het stevig met windstoten van meer dan 75 kilometer per uur. "Ook de komende uren blijft het nog onstuimig, met de zwaarste windstoten in het Waddengebied," aldus Weeronline in een persbericht.

Jaar na storm Poly

Bijna een jaar geleden, op 5 juli 2023, had Nederland ook te maken met een zomerstorm, storm Poly. Dat was de zwaarste zomerstorm ooit gemeten in ons land. In IJmuiden kwam het toen tot een zeer zware storm (windkracht 11) en een windstoot van maar liefst 146 kilometer per uur. In het noordwesten van het land gold toen code rood vanwege de zeer zware windstoten.

Op zaterdag is in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied code geel van kracht wegens de harde wind. De verwachting is dat deze waarschuwing in Zeeland vanaf 16.00 uur vervalt en in Groningen om 19.00 uur.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP