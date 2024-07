Juni was voor het eerst sinds 2013 weer een koele zomermaand

Dat was even wennen. Voor het eerst in 11 jaar tijd verliep de eerste zomermaand koeler dan gemiddeld. Maar na een wisselvallige eerst helft barstte de zomer afgelopen week helemaal los. Toch kon de hete periode niet voorkomen dat de maand als fris de boeken in gaat.

In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur op slechts 15,8 graden uit tegenover 16,2 graden normaal. De eerste helft van de maand was een paar graden te koud, de tweede helft was juist warm. Het mooie slot zorgde ervoor dat juni zonnig is geëindigd met landelijk gemiddeld 227 zonuren tegen 214 normaal. Verder viel 64 mm regen, tegenover 67,5 mm normaal.

Nachtvorst

Aan het begin van de maand was het soms nog ijskoud. Vaak daalde de temperatuur tot rond de 5 graden en aan de grond was het nog kouder. Op 9 juni werd in Deelen vorst aan de grond gemeten, het werd toen - 0,2 graden. Af en toe komt late nachtvorst nog voor in juni, de meest late datum in het verleden was zelfs 19 juli.

Verder was het vaak wisselvallig en waaide het soms stevig. Voor het gevoel was de zomer dan ook ver te zoeken. Op 10 juni bleef de temperatuur op Vlieland en in Eelde steken op 12,4 graden en dat is bijzonder fris.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zomerweer

Vanaf zondag 23 juni kregen we een omslag naar warm en zonnig zomerweer. Woensdag 26 juni werd de warmste dag met in De Bilt de eerste officiële tropische dag van het jaar, daar werd het 30,2 graden. Eindhoven was met 31,4 graden de warmste plek van het land.

In de laatste dagen van de maand werd het minder warm, maar bleef het wel aangenaam met veel zon. Opvallend was de hoge zonkracht aan het einde van juni. Tijdens de zonnige dagen werd regelmatig een UV-index van ruim 7 gemeten, daardoor kun je binnen een kwartier al verbranden.

Grote neerslagverschillen

Er viel gemiddeld over het land ongeveer de normale hoeveelheid neerslag, maar de verschillen waren groot. In Groningen viel plaatselijk ruim 150 mm en dat kwam vooral door de kletsnatte 10 juni. Zware buien veroorzaakten toen wateroverlast. Ook in het noordwesten en in Zuid-Limburg viel meer neerslag dan gemiddeld.

Voor toeristen was Zeeland duidelijk de beste plek, daar viel maar zo’n 35 mm. Westkapelle was de droogste plek van het land met 26 mm. Zeeland was ook de zonnigste provincie, terwijl het in Groningen vaak bewolkt was.

Vorig jaar

Het verschil met vorig jaar is ongekend groot. Toen was juni met 19,4 graden de warmste allertijden en 3,6 graden warmer dan dit jaar. Bovendien was het recordzonnig met 327,5 zonuren, bijna 100 uur meer dan dit jaar. Met amper 22 mm was het na 1962 niet zo droog.