Juli begint regenachtig, buien trekken over ons land

Misschien ben je inmiddels gewend geraakt aan de zomerse temperaturen waar we de afgelopen dagen van mochten genieten. Helaas voor de zonaanbidders is er slecht nieuws: die gaan we de komende dagen wat minder zien.

Zondag wisselen zon en wolken elkaar af, en kan er in het oosten en noorden een enkele bui vallen. Ook in het zuidwesten is er later op de dag kans op een bui. Het gaat ook steeds harder waaien, met name in het westen en noordwesten van het land. Ook aan de kust kan de wind een stuk krachtiger zijn dan de afgelopen dagen.

De temperatuur stijgt tot maximaal 18 graden, en dat zal de rest van de week ook aanhouden. Ook zullen er meer buien over ons land trekken. Daarmee is de eerste week van juli niet bepaald zomers te noemen. In het weekend is er wel weer meer ruimte voor de zon en kan de temperatuur oplopen tot zo'n 20 graden.