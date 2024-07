Het is nu officieel de eerste tropische dag van 2024: 30 graden in De Bilt

Zojuist, om 16:50 uur, steeg de temperatuur in De Bilt naar 30,0 graden Celsius. Daarmee is de tropische grens van 30,0 graden voor het eerst dit jaar bereikt en dat is mooi op tijd. Normaal gebeurt dit op het hoofdstation namelijk op 29 juni. Eerder op de dag werd lokaal wel al de eerste 30 graden al gemeten in ons land. Het werd zelfs al 31 graden in Eindhoven.

Vorig jaar viel de eerste officiële tropische dag al een stuk eerder op 11 juni. In 2022 moest juist lang worden gewacht tot 18 juli. In 2021 was het op 17 juni voor het eerst dertig graden of warmer en dit was ook meteen de enige tropische dag van het jaar in De Bilt. In het huidige klimaat komt het jaarlijks gemiddeld tot 5 officiële tropische dagen.

31 jaar op rij

De laatste keer dat het in een jaar helemaal niet tot een officiële tropische dag kwam, was in 1993. Door het opwarmende klimaat is een jaar zonder tropische dagen bijna niet meer voor te stellen, terwijl dat in de vorige eeuw nog regelmatig gebeurde.

0:47 Slaaptips voor plaknacht

Het gemiddelde aantal officiële tropische dagen per jaar is in ruim een halve eeuw tijd vervijfvoudigd. Zo hadden we in de jaren ’40 gemiddeld maar 1 officiële tropische dag. In de jaren ’90 was de norm gestegen tot 2, maar deze eeuw kwamen daar dus gemiddeld nog 3 tropische dagen per jaar bij.

14 tropische dagen

De meeste officiële tropische dagen werden echter niet deze eeuw gemeten, maar in 1976. In dat jaar steeg de maximumtemperatuur maar liefst 14 keer tot 30,0 graden of meer. De eerste tropische dag viel recordvroeg op 9 mei.

In 2006 noteerde De Bilt er 13, gevolgd door 12 in 2020. Het is een kwestie van tijd voordat het record uit 1976 wordt verpulverd door een nieuw jaar uit deze eeuw.

Onvoorstelbaar

Het is bijna niet voor te stellen, maar van 1901 tot en met 1993 waren er 37 zomerseizoenen zonder tropische warmte, wat overeen komt met elke 2 a 3 jaar geen tropische dag. Na 1993 kwamen jaren zonder tropische dagen niet meer voor.

Van 1905 tot en met 1910 moesten we het 6 jaren zonder doen in De Bilt. Ook in 1979, 1980 en 1981 bleef het kwik onder 30 graden steken.