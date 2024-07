Dat wordt puffen geblazen! Plaknachten op komst

Vervang dat zomerdekbed maar voor een dun laken, we krijgen plaknachten! Donderdag komt de temperatuur mogelijk helemaal niet onder 20 graden uit en dan spreken we van een tropennacht. Vrijdag steekt een verkoelende westenwind op en kunnen ramen en deuren weer open.

Afgelopen nacht was het nog lekker slapen met temperaturen tussen 14 en 18 graden. In Groningen koelde het zelfs af tot 12 graden. Maar dat zal in de komende nachten wel anders zijn. Ook overdag wordt het minder aangenaam, het is woensdag en donderdag niet alleen tropisch warm, donderdag wordt de lucht behoorlijk vochtig waardoor het drukkend aanvoelt.

Tropennacht

Vanavond is het nog lang zwoel. Tijdens de start van de voetbalwedstrijd is het op sommige plekken nog bijna 30 graden. Het koelt maar langzaam af. Pas na middernacht zakt het kwik onder de 20 graden. In het noordoosten koelt het plaatselijk nog af tot een graad of 15, maar elders blijft het warmer. In de kustgebieden en de grotere steden in de Randstad wordt het niet kouder dan 18 tot 20 graden.

1:33 Hittegolf: hoe hou je op zijn 'Dubais' het hoofd koel?

Na een bloedhete woensdag, met temperaturen van maximaal 31 graden, koelt het in de avond nog langzamer af. In de nacht naar donderdag wordt het in het hele land niet kouder dan 17 tot 20 graden. Hier en daar blijft de temperatuur zelfs de hele nacht boven de 20 graden. Bij een minimumtemperatuur van 20,0 graden of hoger is sprake van een tropennacht.

Bijzonder

Tropennachten zijn in ons land vrij bijzonder, zeker in juni. Door klimaatverandering is een sterke toename te zien deze eeuw. Zo kwam het van 1901 tot 1957 nooit tot een tropennacht in de junimaand. In 1957 gebeurde het voor het eerst, gevolgd door 1976. Deze eeuw gebeurde het in 2005, 2019, 2020, 2021, 2022. Op 25 juni 2019 beleefden we de warmste juninacht ooit gemeten, in Maastricht werd het toen niet kouder dan 21,9 graden.

Klamme donderdag

Wie nu al uitkijkt naar verkoeling moet nog even geduld hebben. Donderdag draait de wind naar het westen, waardoor de lucht veel vochtiger wordt. Het is dan nog steeds behoorlijk warm met maxima tussen 24 graden op de stranden tot 31 graden in het oosten, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het erg broeierig aan.

Donderdagmiddag – en avond stijgt vooral in het oosten de kans op een verkoelende regen- of onweersbui. Na een klamme nacht trekt vrijdag de westenwind flink aan tot windkracht 4 in het binnenland en windkracht 6 aan zee. De zon schijnt dan nog steeds, maar de warmte wordt in een klap weggeblazen met middagtemperaturen tussen 19 graden aan zee tot 23 graden in Limburg. Ramen en deuren lekker open dus!