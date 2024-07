Zwemmen in plassen of in zee, goed idee of te koud?

Komende dagen is het op veel plekken tropisch warm. Een verkoelende duik in het water klinkt aantrekkelijk, maar is het wel veilig? De watertemperatuur van de zee is nog maar 18 graden. Plassen in het binnenland zijn met 21 graden iets minder koud. Rivieren zijn op dit moment levensgevaarlijk, want het water stroomt nog steeds snel.

Wie na het zonnen even verkoeling zoekt in het water, moet rekening houden met lage watertemperaturen. Vooral een langere tijd zwemmen kan gevaarlijk zijn. Pootje baden en een korte plons is geen probleem, maar om echt te gaan zwemmen is het water nog behoorlijk koud

Zeewater 18 graden

Met een noordoostenwind wordt warme lucht aangevoerd. In het binnenland kan het kwik deze dinsdag voor het eerst dit jaar de tropische grens van 30 graden aantikken. In de kustgebieden waait inmiddels een verkoelende zeebries. Daardoor is het op de stranden met 22 tot 25 graden minder warm. Woensdag en donderdag wordt het nog een graadje warmer.

0:47 Slaaptips voor plaknacht

Wie een frisse duik neemt moet voorbereid zijn. Momenteel is de temperatuur van het water 18 graden en dat brengt risico's met zich mee als je langere tijd in het water blijft.

Kramp

Zo is er kans op onderkoeling of kramp. Als je gaat zwemmen en je in zee kramp krijgt, kan dat ervoor zorgen dat je niet meer kunt zwemmen en mogelijk zelfs onder water verdwijnt. Het advies is daarom om nooit alleen het water in te gaan of iemand aan de kant te vragen je in de gaten te houden. Ook is het belangrijk de waarschuwingsvlaggen in de gaten te houden.

Grote rivieren gevaarlijk

Wil je in het binnenland zwemmen in bijvoorbeeld de grote rivieren, pas dan op! Het water staat nog steeds flink hoog. Niet alleen is er daardoor bijna geen strand te bekennen, ook stroomt het kolkende water snel en daardoor kun je worden meegezogen. Levensgevaarlijk dus!

0:53 Wat is zonkracht en hoe snel kan je verbranden?

In de plassen is het een stuk veiliger, maar ook daar is het nog oppassen met een watertemperatuur van slechts 21 graden. Wel loopt de temperatuur in plassen tijdens warme dagen snel op, omdat het water vaak ondiep is en niet veel stroomt. De Noordzee warmt minder snel op.Vanaf welke temperatuur het veilig is om langere tijd in het water te blijven, is lastig te zeggen. Dat hangt af van je gesteldheid en je ervaring met zwemmen in koud water.