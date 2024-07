Tropische temperaturen op komst, maar komt het ook tot een hittegolf?

De komende dagen breekt na een aantal regenachtige weken eindelijk eens de zon langdurig door. Plaatselijk kan het zelfs meer dan 30 graden worden. Daarbij is er ook een kans op een hittegolf, aldus meteoroloog Jordi Huirne. Maar hoe groot is die kans?

Met een oostenwind wordt deze week behoorlijk warme lucht aangevoerd. Deze maandag werd het in Eindhoven al 27 graden en komende dagen is het met 28 tot 31 graden nog warmer. Ook op de stranden is het zomers warm, maar koelt het in de middag af door een verkoelend zeewindje.

De vraag is of we ook aan de criteria gaan voldoen voor een hittegolf. Daarvoor moet het op een KNMI-weerstation minimaal 5 dagen tenminste 25 graden zijn. We spreken dan van 5 zomerse dagen op rij. Daarvan moet het ook 3 dagen tropisch warm zijn, met 30 graden of meer. Deze tropische dagen hoeven niet in een serie te vallen en zolang het 25 graden of warmer blijft, houdt de hittegolf aan.

Pas wanneer op het hoofdstation in De Bilt aan deze criteria wordt voldaan, is sprake van een officiële hittegolf. Anders is sprake van een regionale hittegolf.

Zomerse dagen

Sinds zondag is het op de weerstations Heino (Salland), Volkel (Noordoost-Brabant), Eindhoven en Ell (Midden-Limburg) zomers warm en tot en met donderdag blijft het warmer dan 25 graden, wat een serie van 5 zomerse dagen zou betekenen. We missen alleen nog 3 tropische dagen.

Er is een kans van ongeveer 15 procent dat het dinsdag, woensdag en donderdag tenminste 30 graden wordt op een van deze plekken. Woensdag en donderdag is de kans zo’n 50 procent, alleen morgen lijkt het bij een afgeronde 30 te blijven en dit telt dus niet mee voor een tropische dag. Tot een officiële hittegolf komt het niet, want De Bilt noteert deze maandag pas de eerste zomerse dag. Vrijdag koelt het alweer af door regen- en onweersbuien en dan stopt de serie zomerse dagen.

Drie regionale hittegolven

Vorig jaar kwam het in juni, juli en september tot een regionale hittegolf in ons land. In De Bilt lukte het elke keer net niet. De laatste officiële hittegolf bij het KNMI werd in augustus 2022 gemeten en duurde 8 dagen. In de Achterhoek hield deze hittegolf maar liefst 18 dagen aan.