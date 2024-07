'Korte broek oké, maar déze kleding kan echt niet op het werk'

Met deze zomerse temperaturen komt altijd weer de vraag, wat doe je nou aan naar je werk? Want kan die korte broek eigenlijk wel? Lees in dit artikel wat Nederland zegt.

"De don'ts op een gemiddeld kantoor is toch vooral niet te bloot", aldus etiquettedeskundige Anne-Marie van Leggelo. "Zeker met warmte, we willen het luchtig houden. De tip is: trek niet te strakke kleding aan. Meer ruimte, dat is luchtiger. Maar niet te bloot, en dat bedoel ik letterlijk, van de tenen tot aan de schouders."

Dat is wel iets waar Nederland het ook in brede zin mee eens is, al zijn we op bepaalde punten iets vrijgeviger. Zo blijkt dat 69 procent van het Hart van Nederland-panel het acceptabel vindt als iemand in een korte broek op kantoor zou verschijnen. Bij slechts 38 procent zou dat onacceptabel zijn, en 6 procent gaf geen antwoord.

Welke kleding kan niet op kantoor?

Een korte broek is dus oké bij de meeste mensen, en ook korte jurkjes (78 procent) en sandalen (70 procent) mogen van een grote meerderheid. Een hawaïshirt wordt al door meer mensen smakeloos bevonden (acceptabel voor 53 procent).

Andere kleding kan écht niet, als het aan Nederland ligt. Zo zijn teenslippers not done, vindt 65 procent van de mensen. Ook korte topjes, een open rug en trainingspakken vindt een meerderheid onacceptabel.

Hoeveel procent van de mensen vindt deze kleding acceptabel op kantoor? Spijkerbroek: 97% Damesschoenen met open tenen: 92% Sportschoenen: 90% Chinos: 87% Loafers: 86% T-shirt met opdruk: 84% Korte jurk tot boven de knie: 78% Sandalen: 70% Korte broek: 69% Hawaïshirt: 53% Open rug bij jurk of top: 48% Teenslippers: 35% Blote voeten: 23% Kort topje tot boven de navel: 21% Trainingspak: 16% Bikini of zwembroek: 5%