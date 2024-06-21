Met deze tips kun je tóch lekker slapen tijdens een plaknacht

Het is al dagen erg warm in Nederland en in de avond koelt het ook maar matig af. En dus kunnen we ons opmaken voor een heuse plaknacht. Hoe kun je tóch lekker slapen?

De zomer draait op volle toeren. Het wordt op grote schaal tropisch woensdag, ’s middags in het zuidoosten plaatselijk zelfs 35 graden. Daarbij wordt het een tropennacht, want de temperatuur komt op grote schaal rond de 20 graden uit.

Gelukkig zijn er praktische tips waardoor je je zelf wat verkoeling kunt bezorgen. We beginnen bij het drinken. En dan hebben we het niet over water, maar alcohol, thee en koffie. Vermijd alcoholhoudende dranken, koffie en thee met theïne. Deze dranken laten je minder diep en onrustiger slapen.

Eet niet te laat

Niet alleen drinken heeft effect op je slaap, ook je eten kan zo zijn doorwerking hebben. 's Avonds laat een zware maaltijd tot je nemen, zorgt ervoor dat je lijf flink aan de bak moet om alles te verteren. Eet dus niet te laat en eet ook niet te veel vet of vlees.

Het is ook aan te raden om een warme (ja, écht) douche te nemen voor het slapen gaan. Door een warme douche gaan de bloedvaten van de huid openstaan, waardoor de warmte naar buiten kan en je vanbinnen af kunt koelen. Een koude douche werkt averechts: dan vernauwen de bloedvaten en hou je warmte vast.

Slaap niet naakt

Slaap vooral niet zonder laken, maar kruip liever onder een (dun) exemplaar. Doe je dat niet, dan zou je lichaam te veel kunnen afkoelen, waardoor je uiteindelijk wakker wordt omdat je het koud hebt. Naakt slapen is ook niet het slimste idee. Een pyjama neemt zweet op. Draag je er geen, dan trekt je zweet in je beddengoed en daardoor kan het klammig worden.

Ten slotte nog een voor de hand liggende tip: verduister overdag al je kamer. Daarmee hou je de warmte zo veel mogelijk buiten. Hou ook 's nachts je kamer zo donker mogelijk, dat helpt bij de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. En vergeet ook 's nachts niet om goed te ventileren. Zet een ventilator voor het raam en hang er een ijszak bij voor extra verkoeling. Een airco laten installeren is uiteraard ook een optie.