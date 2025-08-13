Code geel houdt aan, zware regen- en onweersbuien onderweg

De zomer draait op volle toeren. Op veel plekken wordt het woensdag weer tropisch warm, met temperaturen die in het zuiden en oosten kunnen oplopen tot maar liefst 35 graden. Alleen aan de kust en op de Wadden blijft het iets koeler door een frisse zeewind.

De ochtend begint nog grijs aan de zuidwestkust, maar al snel breekt de zon door en lopen de temperaturen razendsnel op. De kans is groot dat woensdag op sommige plekken de eerste officiële regionale hittegolven genoteerd gaan worden. Later in de middag gaat de bewolking vanuit het zuidwesten echter toenemen.

Maar het blijft niet alleen bij hitte overdag. Ook de nacht wordt uitzonderlijk warm. Met minima tussen de 18 en 22 graden staat ons een echte plaknacht te wachten. In stedelijke gebieden koelt het nauwelijks af en blijft het zelfs tropisch warm. Daarnaast trekken er vanuit het zuiden pittige regen- en onweersbuien over het land.

Ook donderdag blijft het drukkend warm. Na het wegtrekken van de laatste buien in de ochtend, klaart het op en stijgt het kwik weer naar zo'n 30 tot 34 graden in het binnenland. In de kustprovincies blijft het iets minder heet. Wel kunnen er verspreid over het land opnieuw verfrissende buien vallen.

Code geel

Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vanwege de aanhoudende hitte geldt code geel, vooral in het zuiden, oosten en in steden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden om goed op te letten: blijf binnen, drink voldoende en zoek de schaduw op.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noordwesten en neemt de hitte langzaam af. In het weekend is het nog steeds zomers, maar een stuk aangenamer met temperaturen rond de 24 graden.