Tropische hitte op komst: Nationaal Hitteplan gaat dinsdag in

Door het warme weer geldt vanaf dinsdag om 10.00 uur het Nationaal Hitteplan voor alle provincies in Nederland. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag na overleg met het KNMI over de weersverwachting.

De temperatuur kan dinsdag en woensdag oplopen tot boven de 30 graden. In Zuid-Nederland kan het lokaal zelfs nog een paar graden warmer worden.

Ook mensen die zwaar lichamelijk werk doen, of veel buiten werken, moeten rekening houden met het warme weer. In de video hieronder zie je hoe werknemers in een kas omgaan met tropische temperaturen:

1:33 RIVM activeert Nationaal Hitteplan: hier moet je op letten

Extra aandacht voor ouderen en zieken

Het KNMI verwacht donderdag onweer waardoor de temperatuur mogelijk weer onder de 30 graden zakt. IN de dagen erna kan het wel warm blijven. Het hitteplan is bedoeld als extra signaal aan mantelzorgers en zorgmedewerkers. Het RIVM vraagt hen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen voor wie ze zorgen.

Vooral 75-plussers zijn een grote kwetsbare groep, ziet het RIVM. "Dit omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben." Verder zijn onder meer mensen die op straat leven, mensen met een chronische aandoening en jonge kinderen kwetsbaar.

Door de hitte kunnen mensen last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook dreigen ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging of hitteberoerte.

Hart van Nederland / ANP