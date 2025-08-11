Zomer is weer terug: deze week lokaal tot 33 graden en zonovergoten

Nederland maakt zich op voor een loeihete week. Vooral in het zuiden en oosten van het land kan het kwik oplopen tot de tropische grens van 30 graden. In die regio’s kan het deze week tot een lokale hittegolf komen. De kans op een landelijke hittegolf is kleiner, omdat daarvoor ook in De Bilt vijf opeenvolgende warme dagen nodig zijn, waarvan er drie tropisch moeten zijn.

Na een frisse nacht, met op sommige plekken zelfs temperaturen onder de 10 graden, stijgt het kwik maandagochtend razendsnel. Tegen het einde van de ochtend is het in het midden en zuiden al 25 graden. In het noorden blijft het iets koeler door sluierbewolking die de zon wat tempert.

De middag brengt flink wat warmte met zich mee: van 22 graden aan zee tot lokaal zelfs 30 graden in het zuiden. De oostenwind stelt weinig voor, al draait de wind aan de kust richting zee. In Zeeland waait het wat steviger, met een noordelijke wind van kracht 4.

Maandagavond blijft het helder en zwoel. De temperatuur daalt vannacht naar zo’n 15 graden. Dinsdag gaat het zomerse feest gewoon door: de zon schijnt volop en in het binnenland wordt het plaatselijk zelfs 33 of 34 graden. Ook woensdag kan daar nog een schepje bovenop doen.

Iets minder warm, maar zomer blijft

Donderdag blijft het snikheet, maar de eerste tekenen van verandering dienen zich aan. Dan kunnen er lokale onweersbuien ontstaan die voor wat verkoeling zorgen. Tot die tijd blijft het puffen geblazen, en is het verstandig om tijdens de heetste momenten van de dag verkoeling te zoeken.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het stapje voor stapje minder heet. Toch blijft het prima zomerweer, met veel zon en nauwelijks regen.