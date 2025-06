Nationaal Hitteplan actief: dit betekent het voor jou

Het Nationaal Hitteplan is vanaf zondag van kracht in Limburg en Noord-Brabant, vanwege de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Mogelijk volgen begin volgende week andere regio’s. Maar wat houdt dat hitteplan nu precies in? En waarom wordt het ingezet?

In deze temperaturen wordt een auto snikheet. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

Het Nationaal Hitteplan is geen alarmfase of verbod, maar een waarschuwingssysteem dat bedoeld is om zorgverleners, mantelzorgers en ook burgers alert te maken op de risico’s van langdurige hitte, vooral voor kwetsbare groepen. We hebben het dan over ouderen boven de 75 jaar, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening, zwangeren, personen in een sociaal isolement, daklozen en mensen met overgewicht.

Officiële waarschuwing

Tijdens de zomer zijn zorgorganisaties, het Rode Kruis, huisartsenorganisaties en andere betrokken partijen extra alert. Als de temperaturen meer dan vier dagen boven de 27 graden uitkomen, met ook ’s nachts weinig verkoeling, kan het plan worden geactiveerd. Het RIVM stuurt dan een officiële waarschuwing uit, in overleg met het KNMI.

De bedoeling is dat zorgorganisaties hun interne hitteprotocol in werking stellen. Denk aan extra drinkrondes in verzorgingshuizen, aangepaste activiteiten op scholen of koelmaatregelen in opvangcentra. Maar het signaal is er ook voor mantelzorgers, buren en familieleden: let extra op ouderen, jonge kinderen, mensen met chronische ziekten of daklozen.