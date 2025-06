Tropenweer op komst: RIVM stelt hitteplan in werking

Voor het eerst sinds augustus 2022 is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Vanaf zondag geldt dit hitteprotocol voor Limburg en Noord-Brabant meldt het RIVM na overleg met het KNMI. In deze provincies wordt langdurige hitte verwacht, met overdag temperaturen boven de 30 graden en ook 's nachts weinig afkoeling. Mogelijk wordt het plan begin volgende week uitgebreid naar de rest van het land.

Het RIVM gebruikt het Nationaal Hitteplan om zorgverleners en mantelzorgers te waarschuwen voor de risico’s van aanhoudende hitte. Het plan is gericht op het beschermen van kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en daklozen. Zij kunnen bij hoge temperaturen sneller last krijgen van gezondheidsproblemen zoals uitdroging of oververhitting.

Volgens het RIVM is een belangrijke voorwaarde voor het activeren van het hitteplan dat er sprake is van 4 dagen of langer aanhoudende hitte, waarbij het ook in de nachten warm blijft. Dat het plan sinds augustus 2022 niet meer is ingezet, betekent niet dat het niet heet genoeg is geweest, maar dat het dan vaak om kortere periodes of koelere nachten ging.

Zorg voor kwetsbaren centraal

Het plan roept op tot alertheid en voorzorgsmaatregelen, zoals het binnen blijven tijdens de heetste uren van de dag, voldoende drinken en het vermijden van zware lichamelijke inspanning. Ook scholen en kinderopvanglocaties krijgen richtlijnen om kinderen uit de zon te houden en rustiger aan te doen.

Voor nu geldt het Nationaal Hitteplan alleen in het zuiden, maar het RIVM sluit uitbreiding naar andere regio's niet uit. Of dat nodig is, hangt af van hoe de weersverwachtingen zich de komende dagen ontwikkelen.