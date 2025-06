Weer richting tropische temperaturen: kans op regionale hittegolf

Er komt een weekend vol heerlijk weer aan, en begin volgende week is er zelfs kans op een regionale hittegolf, lees je in onderstaand weerbericht en bekijk je in bovenstaande video.

Vrijdagochtend hebben we nog met veel bewolking te maken en vooral de eerste helft van de ochtend trekt er een gebied met lichte regen over het land naar het oosten. In de loop van de ochtend droger en vanuit het westen wat zon. Vrijdagmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden bij een vrij krachtige wind aan zee uit het zuidwesten.

Vrijdagavond en -nacht is het droog en komen er nog een paar wolkenvelden voor, maar verder ook flinke opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 16. Zaterdag zijn er een paar wolkenvelden, maar is er ook zeker geregeld ruimte voor de zon. In het binnenland wordt het op grote schaal zomers met 25 graden of meer. In het zuidoosten lokaal 28 of 29 graden. In de kustgebieden lig het kwik tussen de 21 en 23 graden.

Paraplu kan thuisblijven

Zondag is er flink wat zon en kan de paraplu thuis blijven. De temperatuur loopt nog wat verder op naar lokaal 30 à 31 graden in het oosten en zuidoosten. Aan zee is het rond de 24 à 25 graden bij een westelijke windje. De warmste dagen volgende week zijn maandag en dinsdag met op veel plaatsen tropische temperaturen.

Dinsdag kan het zelfs 35 graden of iets meer worden in het zuidoosten van het land. Vooral het zuiden en zuidoosten maakt kans op een regionale hittegolf.