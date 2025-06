Zomers weekend voor de deur met temperaturen tot 30 graden

In aanloop naar het weekend staan ons nog wat wisselvallige dagen te wachten. Waar we woensdag te maken krijgen met zomerse temperaturen, is er donderdag kans op regen en onweer. Gelukkig maakt het einde van de week alles weer goed. Er staat ons namelijk een zomers weekend te wachten met temperaturen die kunnen oplopen tot maar liefst 30 graden, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Woensdagochtend zijn er wolkenvelden waar in de noordelijke provincies lichte regen uit kan vallen. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon, en deze gaan we in de middag nog vaker zien. De zon breekt op steeds meer plaatsen goed door, en landinwaarts kunnen er temperaturen ontstaan van 25 tot 30 graden.

Zomers weekend

Donderdag vallen er verspreid over het land enkele regen- en onweersbuien en wordt uiteindelijk met een stevige zuidwestenwind de warme lucht het land uitgeblazen. In de loop van de middag trekken de buien via het oosten het land weer uit en breekt de zon vaker door met maximaal 22 graden op de thermometer.

Maar de warmte komt snel weer terug. Vrijdag en in het weekend blijft het droog en gaan we uiteindelijk weer naar zomerse temperaturen van 25 tot 30 graden landinwaarts.