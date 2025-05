Deze zonnebrandcrème komt de beste uit de test (en deze als slechtste)

Met een fel zomerzonnetje op je bol is goed insmeren belangrijk dit voorjaar en deze zomer. Maar niet elke zonnebrandcrème is even goed, en sommige werken zelfs nauwelijks. Elk jaar test de Consumentenbond welke crèmes wél beschermen en welke je beter kunt laten liggen. Want een duur merk is lang niet altijd beter, en ook gezichtscrèmes bieden niet altijd de bescherming die je verwacht. Welke zonnebrand je wél moet hebben? Dat lees je hieronder.

De eerste zonnige, warme dagen liggen alweer achter ons. En dan is het slim om alvast een goede zonnebrandcrème in huis te halen. Maar welke is het beste? En waar haal je de meeste kwaliteit voor je geld? De Consumentenbond onderzocht ook dit jaar weer tientallen crèmes op bescherming, gebruiksgemak, duurzaamheid en prijs.

Hoe wordt er getest?

Voor de test van dit jaar zijn tientallen zonnebrandcrèmes getest die de bond heeft opgesplitst in een SPF 30-categorie en een SPF 50-categorie. De bond kijkt per zonnebrand naar verschillende factoren die een goede zonnebrand 'goed' maken.

Er wordt vooral naar de bescherming gekeken die het product biedt, de bescherming tegen UV A- en UV B-bescherming telt voor 65 procent mee in het oordeel. Andere factoren zijn gebruiksgemak, duurzaamheid, de informatie die op het etiket staat en of de crème vrij is van parfum, alcohol en microplastics.

De beste

De zonnebrand die er met kop en schouders bovenuit steekt, is de Decathlon Sun Cream 30. Deze krijgt een 7,8 van de Consumentenbond en komt als beste uit de test. De Riemann P20 Sensitive Face is een goede tweede. Die is wat prijziger, maar biedt uitstekende bescherming.

Heb je een kleiner budget? Dan tipt de Consumentenbond de Kruidvat Solair Hydra 24h Sunmilk. Die wordt uitgeroepen tot ‘Beste Koop’ en biedt betrouwbare bescherming voor een schappelijke prijs.

Afraders

Er zijn helaas ook crèmes die de toets der kritiek niet doorstaan. Zonnebrand van bekende merken als Nivea, Rituals en Biotherm scoren opvallend laag. De Nivea Sun UV Gezicht Sensitive SPF50 krijgt een magere 2,3. De Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF50+ en Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF50 doen het nog slechter, met niet meer dan een 2,2. De Consumentenbond raadt deze producten dan ook af.

Benieuwd naar meer? Op de site van de Consumentenbond staan de uitgebreide testresultaten.

Niet goedkoop

Zonnebrand is en blijft prijzig in Nederland. Als je het echt nodig hebt, koop het dan tijdens een aanbieding. Bijna de hele zomer zijn er wel acties bij drogisten en supermarkten. Woon je in de buurt van de Duitse grens? Dan loont het vaak om over de grens in te slaan. Dat scheelt je zomaar een paar euro per fles.